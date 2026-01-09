Мъж пострада след рязко спиране на автобус на "Бургасбус", научи ФОКУС.Случаят се развива вчера малко преди обяд на бургаския булевард "Булаир".36-годишният водач на автобуса спира рязко, в резултат на което на пода в автобуса пада 63-годишен пътник от Поморие.Той е прегледан в УМБАЛ-Бургас заради болка в гръдния кош, но в последствие е освободен за домашно лечение, без опасност за живота.