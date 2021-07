7 художници от различни държави ще представят проекта си "So close and so far away" в Библиотеката

© След дългия период на социална изолация, отразил се както на общуването помежду ни, така и на възприетия "нормален“ начин на живеене, SO CLOSE AND SO FAR е изложба за комуникацията и новите възможности за свят.



Художниците, представени от куратора Стефан Стоянов, живеят и работят в различни точки на света и никога до момента не са участвали в съвместно събитие. Едновременно близо и далече един от друг като интереси и начин на изразяване, техните произведения ще бъдат представени в Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас, създавайки отделни фрагменти от самостоятелни пространства в общата изложба.



Експозицията може да бъде видяна от 6 август до 30 август 2021 г., а вернисажът ще се състои на 6 август (петък), от 19:00 до 21:00 часа.



Известната със своите монументални творби из много градове по света Габриела фон Хабсбург показва серия от скулптури с абстрактни форми, които оформят обеми, линии и обекти, създаващи хармония и ритъм в цялостен визуален ансамбъл. Ив Тошайн представя своите поетична неонова творба, която съчетава в себе си едновременно агресията и аналитичността. Абстрактните, светещи обекти, части от рекламни елементи на фона на нощта и далечно лунно затъмнение във видеото на Калин Серапионов създават представата за общо пространство между културното и природното. Един свят, който е едновременно тук и отвъд, близък и далечен, който всеки един зрител може сам да си представи и въобрази, заслушан в психоделичния ритъм на произведението.



Дали "всичко хубаво е извън творбата“ или пък извън рамките, в които сме свикнали да възприемаме света е въпрос, който художникът Людмил Георгиев задава. Неговите графики са като фрагмент безкрайност, а границите на творбата остават отворени чрез продължаващите мислено в пространството линии. Идеята за границата на разбиране и безкрайността, в случая безкрайното възможно съдържание, се въплъщава и в "отворените“ "Думи“ на Браян Дейли – DEMOCRACY / FREEDOM, представляващи композиции от думи, представени като "образ“ на самите понятия за "демокрация“ и "свобода“ с цялата им противоречивост, многоизмерност, исторически възходи и провали. Поглед сякаш от края на света представлява и видео творбата "Снежни човеци“ на Тим Парчников, който изследва мита за "мистериозната руска душа“ и същевременно продължава изразния език на радикалното руско изкуство, показвайки творба свързана с резки визуални и емоционални контрасти – между снега и огъня, между спокойствието и агресията и т.н. За авторът е важен въпроса, дали днес в изобилието на "горещи новини“ самото общество не се превръща в пасивен наблюдател, изпаднал в дълбока летаргия?



Между природното и културното, действието и статиката, нощта и деня, крайното и безкрайното, демокрацията и свободата, изложбата SO CLOSE SO FAR AWAY говори всъщност за това, дали и как се променят базисните устои на света, в който живеем и как можем да намерим изход или алтернатива, след прекъсването от пандемията, положила не само реална, но и "метафизична“ граница в живота на хората.



Изложбата се осъществява от куратора Стефан Стоянов, "Art Agency" и "Public Art Foundation" и със съдействието на Община Бургас, Американско посолство, Инса Ойл, сдружение "Дамски форум“ и други.



Арт мениджъри на събитието са Румина Георгиева и Вяра Качулкова.