7 шампионски титли за бургаските кайтисти на държавното първенство

© Бургас доказа, че е центъра на кайта в България. През изминалите дни на бургаската кайт зона се проведоха Международната регата "Black sea kite cup" и Държавното първенство по кайт за 2021 г.



В най-важното състезание за годината, републиканските титли бяха спечелени от бургаските кайтисти с 5 шампионски титли за Яхтклуб "Черноморец Бургас" и 2 за Бургаски морски клуб. В двете състезания взеха участие всички състезатели от най-добрите кайт клубове в страната и чуждестранни кайтисти.



Победителите бяха наградени от заметсник-кмета по култура, туризъм и спорт Дияна Саватева.



Ето и финалното класиране:







ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КАЙТ 2021, БУРГАС



Клас: COURSE RACE – STRAPLESS (МЪЖЕ)



1 ХРИСТО ДИМОВ - ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС



2 РОСЕН СТРАТКОВ - ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС



3 ДЕЯН БОНДЖЕВ – БМК



Клас: COURSE RACE - TWIN TIP / RAM (МЪЖЕ)



1 КРИСТИЯН МАНЕВ - ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС



2 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС



3 РАДОСЛАВ АТАНАСОВ – БМК



Клас: COURSE RACE –TWIN TIP (МЪЖЕ)



1 СИМЕОН ВАСИЛЕВ - ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС



2 ПЕТЪР БАБЕВ - БМК



3 МАРТИН ИЛИЕВ - ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС



Клас: COURSE RACE –TWIN TIP (ЖЕНИ)



1 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА - ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС



2 НЕЛИ ТЕНЕВА - БМК



3 ЖИВКА ВЕЛИЧКОВА - УИНДСЪРФ КЛУБ БУРГАС



Клас: HANG TIME - ЖЕНИ



1 НЕЛИ ТЕНЕВА - БМК



2 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА - ЧЕРНОМОРЕЦ БС



3 ДАРИНА ИЛИЕВА - ЧЕРНОМОРЕЦ БС



Клас: HANG TIME - МЪЖЕ



1 КРИСТИАН КАЦАРОВ - БМК



2 ДИМИТЪР НИКОВ - ЧЕРНОМОРЕЦ БС



3 БОБИ СИМЕОНОВ - ЧЕРНОМОРЕЦ БС



Клас: HANG TIME – RAM KITE- МЪЖЕ



1 КРИСТИЯН МАНЕВ - ЧЕРНОМОРЕЦ БС



2 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - ЧЕРНОМОРЕЦ БС



3 ИВАН ДИМИТРОВ - ЧЕРНОМОРЕЦ БС.