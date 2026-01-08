Вчера служители от Районно управление – Сунгурларе, съвместно със служители от Районно управление - Котел към ОДМВР – Сливен, установили извършителя на кражба на сумата от 700 лв. от лек автомобил, извършена между 4 и 5 януари. Колата е собственост на 77-годишен мъж от село Славянци.Крадецът е 19-годишен младеж от село Градец. Той е направил пълни самопризнания и върнал част от откраднатите пари.