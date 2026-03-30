72-годишен мъж е настанен за лечение в болница, след като самокатастрофира на пътя Бургас - Царево, разбраИнцидентът е станал в петък сутринта на около километър от отбивката за село Лозенец.Пострадалият е обръща на пътя с управлявананата от него самоходна машина поради движение с несъоразена скорост.В следствие на случилото се мъжът е с травма на тазобедрената става, което е наложило приемането му в лечебно заведение.