72-годишна жена пострада след инцидент в градския транпорт на Бургас, разбра Burgas24.bg.

Потърпевшата е от кв. "Сарафово".

Инцидентът се е случил вчера по обяд на кръстовището на бургаските улици "Транспортна" и "Димитър Димов".

При рязко потегляне на автобус, управляван от 29-годишен мъж, на пода пада възрастната жена.

В следствие на инцидента тя е с фрактура на носа.

По-късно пострадалата е настанена за лечение в УМБАЛ - Бургас.