72-годишна жена пострада след инцидент в градския транпорт на Бургас, разбраПотърпевшата е от кв. "Сарафово".Инцидентът се е случил вчера по обяд на кръстовището на бургаските улици "Транспортна" и "Димитър Димов".При рязко потегляне на автобус, управляван от 29-годишен мъж, на пода пада възрастната жена.В следствие на инцидента тя е с фрактура на носа.По-късно пострадалата е настанена за лечение в УМБАЛ - Бургас.