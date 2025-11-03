Сподели close
Възрастен мъж от Бургас пострада, след като бе блъснат от автомобил при неправилно пресичане в Бургас, научи "Burgas24.bg".

Инцидентът се разиграва в събота на обяд на бургаската улица "Константин Величков", когато пострадалият 77-годишен мъж изскача на пътното платно и бива ударен от лек автомобил, управляван от 87-годишен бургазлия.

Пешеходецът е с контузия на дясното коляно, без опасност за живота.

Прегледан на място и освободен за домашно лечение.