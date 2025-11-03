77-годишен пешеходец бе блъснат от 10 години по-възрастен мъж в Бургас
Инцидентът се разиграва в събота на обяд на бургаската улица "Константин Величков", когато пострадалият 77-годишен мъж изскача на пътното платно и бива ударен от лек автомобил, управляван от 87-годишен бургазлия.
Пешеходецът е с контузия на дясното коляно, без опасност за живота.
Прегледан на място и освободен за домашно лечение.
