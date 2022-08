8 български и 2 чуждестранни групи идват на бургаския Sea Of Black Festival

© Традицията продължава! Група почитатели на метъл музиката за десети път ще организират в Летния театър фестивала Sea Of Black Festival. Община Бургас отново ще подкрепи инициативата, защото иска всеки музикален фен да знае, че през лятото може да открие тук своето събитие и място.



Датата на концерта е 6 август. В десетото юбилейно издание на фестивала за тежка музика на сцената на Летния театър в град Бургас ще се качат родните The Revenge Project, Concrete, Terravore, Alien Acid Blood, Maltworm, Deadscape, Imbecile и Engineer Of Death. Специални гости ще бъдат гърците Spider Kickers и холандците Heretic.



С подкрепата на Община Бургас и тази година събитието ще бъде с ВХОД СВОБОДЕН!