© Burgas24.bg виж галерията Нов пожар пламна в Бургаско, този път около село Черни Връх, това съобщи за Burgas24.bg директорът на пожарната в града старши комисар Николай Николаев.



Огнището е вдясно от пътя Бургас-Средец, в посока село Черни Връх. В участъка има две огнища. По-голямото от тях е между разклона за и самото населено място.



На терен има осем екипа на пожарната. Огънят все още не е локализиран заради силния вятър в района, който допълнително затруднява дейността на огнеборците.