8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
Автор: Николай Парашкевов 15:53Коментари (0)0
© Burgas24.bg
виж галерията
Нов пожар пламна в Бургаско, този път около село Черни Връх, това съобщи за Burgas24.bg директорът на пожарната в града старши комисар Николай Николаев.

Огнището е вдясно от пътя Бургас-Средец, в посока село Черни Връх. В участъка има две огнища. По-голямото от тях е между разклона за и самото населено място.

На терен има осем екипа на пожарната. Огънят все още не е локализиран заради силния вятър в района, който допълнително затруднява дейността на огнеборците.



