83-годишен мъж пострада след инцидент с газова бутилка в село Люляково, Руенско, научи Burgas24.bg.Вчера по обяд в в Районно управление - Руен е получено съобщение за това, че в дома на възрастния човек е възникнал пожар след започване на безконтролно изтичане на газ.В следствие на инцидента пострадалият е с поражения по лицето, като е откаран в клиниката по изгаряния във Военна болница въва Варна.Няма опасност за живота на 83-годишния мъж.Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Руен.