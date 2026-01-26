83-годишен мъж пострада след инцидент с газова бутилка в Люляково
©
Вчера по обяд в в Районно управление - Руен е получено съобщение за това, че в дома на възрастния човек е възникнал пожар след започване на безконтролно изтичане на газ.
В следствие на инцидента пострадалият е с поражения по лицето, като е откаран в клиниката по изгаряния във Военна болница въва Варна.
Няма опасност за живота на 83-годишния мъж.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Руен.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
МВР Бургас с подробна информация за бруталния сблъсък със загинал...
19:15 / 25.01.2026
Голяма катастрофа край Бургас! Има загинали и ранени!
19:06 / 25.01.2026
Бургаски лекар: Няма място за паника
10:38 / 25.01.2026
Заради високите цени в Бургас купувачите се насочват към по-малки...
08:58 / 25.01.2026
Полиция влезе в жилището на 23-годишна бургазлийка, арестуваха я
12:21 / 24.01.2026
Мъгливо време днес
09:15 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.