83-годишна бургазлийка стана жертва на телефонна измама, даде 7240 евро
Единият от слуучаите е от 12 февруари към 13.30 часа в района на Дунав мост служители на Гранично полицейско управление - Русе са селектирали за проверка по метода анализ на риска лек автомобил със старозагорска регистрация. Зад волана бил 41-годишен мъж от Бургас заедно с 21-годишния му син.
Лицата се държали по характерен начин, което дало повод на граничните полицаи да извършат задълбочена проверка на превозното средство. В багажника на автомобила, под капсулите в разпечатана кутия от перилен препарат, е открита парична сума в размер на 7 240 евро. Двамата признали, че парите им били предадени по-рано същия ден от възрастна жена в района на бл. 46 в к-с "Меден рудник“.
Установено е, че става дума за 83-годишна бургазлийка, станала жертва на телефонна измама. Парите е трябвало да бъдат отнесени до Букурещ. Бащата и синът са задържани, а парите са предадени с протокол. Работата по случая продължава.
