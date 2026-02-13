Четири престъпления, свързани с телефонни измами, са разкрити за по-малко от дванадесет часа вчера от граничните полицаи от Русе. Общо над 46 000 евро и 4 златни накити ще бъдат върнати на жертвите, в резултат на ефективното прилагане на компенсиращи мерки след присъединяване към Шенгенското пространство, съобщи Главна дирекция "Гранична полиция".Единият от слуучаите е от 12 февруари към 13.30 часа в района на Дунав мост служители на Гранично полицейско управление - Русе са селектирали за проверка по метода анализ на риска лек автомобил със старозагорска регистрация. Зад волана бил 41-годишен мъж от Бургас заедно с 21-годишния му син.Лицата се държали по характерен начин, което дало повод на граничните полицаи да извършат задълбочена проверка на превозното средство. В багажника на автомобила, под капсулите в разпечатана кутия от перилен препарат, е открита парична сума в размер на 7 240 евро. Двамата признали, че парите им били предадени по-рано същия ден от възрастна жена в района на бл. 46 в к-с "Меден рудник“.Установено е, че става дума за 83-годишна бургазлийка, станала жертва на телефонна измама. Парите е трябвало да бъдат отнесени до Букурещ. Бащата и синът са задържани, а парите са предадени с протокол. Работата по случая продължава.