83-годишна жена от бургаския ж.к. "Меден рудник" е станала жертва на телефонни измамници, научиВчера по обяд в Четвърто Районно управление – Бургас е получено съобщение за това, че в района на ГКПП "Дунав мост" служители на "Гранична полиция" спрели за проверка автомобил, управляван от 41-годишен бургазлия, с който бил и 21-годишният му син.При извършената проверка в пластмасова кутия от капсули за пране е открита сумата от 7 000 евро в различни копюри, за която мъжете заявили, че име е предадена около 09.30 ч. същия ден от от потърпевшата.В последствие е установена самоличността на жената.Същата е разпитана в качеството й на пострадало от телефонна измама лице.Двамата бургазлии са задържани за срок от 24 часа.Работата по случая продължава.