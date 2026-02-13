Сподели close
83-годишна жена от бургаския ж.к. "Меден рудник" е станала жертва на телефонни измамници, научи Burgas24.bg.

Вчера по обяд в Четвърто Районно управление – Бургас е получено съобщение за това, че в района на ГКПП "Дунав мост" служители на "Гранична полиция" спрели за проверка автомобил, управляван от 41-годишен бургазлия, с който бил и 21-годишният му син.

При извършената проверка в пластмасова кутия от капсули за пране е открита сумата от 7 000 евро в различни копюри, за която мъжете заявили, че име е предадена около 09.30 ч. същия ден от от потърпевшата.

В последствие е установена самоличността на жената.

Същата е разпитана в качеството й на пострадало от телефонна измама лице.

Двамата бургазлии са задържани за срок от 24 часа.

Работата по случая продължава.