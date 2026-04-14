Пожар в Приморско завърши със смъртта на 86-годишна жена, разбра Burgas24.bg.
Сигналът за трагичния инцидент е подаден в РПУ - Приморско в събота по обяд.
След потушаването на огъня в една от стаите е открито тялото на възрастната жена.
Причината за инцидента са в процес на изясняване.
Тялото на почииналата е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.