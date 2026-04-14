Пожар в Приморско завърши със смъртта на 86-годишна жена, разбра Burgas24.bg.

Сигналът за трагичния инцидент е подаден в РПУ - Приморско в събота по обяд.

След потушаването на огъня в една от стаите е открито тялото на възрастната жена.

Причината за инцидента са в процес на изясняване.

Тялото на почииналата е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.