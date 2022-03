АЕГ- Бургас е домакин по проект за свободно движение на хора в ЕС

© Свободното движение на хората в Европейския съюз става все по-актуална тема в последните години, а поредната бежанска криза повдигна много въпроси. Именно на тях се опитват да отговорят участниците в проекта “FROM EURODIVISION TO EUROVISION – FETE“, домакинстван от АЕГ "Гео Милев“- Бургас тази седмица.Ученици от Испания и Финландия гостуват край морето, за да дискутират, заедно със своите български партньори, облика на съвременна Европа и социалната интеграция, бежанската криза и имиграцията.



В рамките на проекта участниците от Испания, Финландия, Полша, Италия и България представят своите традиции и култура и как те се видоизменят във времето, изучават политическото устройство и миграционната политика с помощта на местните власти и неправителствени организации. В България участниците ще посетят Приморско, Бегликташ, Созопол, Несебър и разбира се, една от местните гордости- тракийското светилище и в последствие римски терми Акве Калиде. Организирани са срещи с местната власт, както и с гранична полиция, за да дискутират актуалната ситуация с бежанците у нас. Домакините от АЕГ "Гео Милев“ са подготвили и игра "Опознай града“, в която са включили всички забележителности, с които градът ни се гордее. Домакинството в Бургас е последното за проекта, като до този момент участниците са провели срещи в Лапенранта (Финландия), Казерта (Италия), Рибник (Полша) и Беналмадена (Испания)



Проектът FETE e по програма Еразъм+ Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики и ключов момент от него е свободното движение на хората в рамките на Европейския съюз. Неговата крайна цел е изготвяне на писмено предложение от учениците как да бъдат решени проблеми като миграцията и социалната интеграция на имигранти и как да изглежда пазарът на труда в съвременна Европа. То ще бъде представено през май в Европарламента в Брюксел, където участниците в проекта ще го връчат на евродепутата Ева Майдел.



"Винаги съм казвала, че училището трябва да подготвя за живота, да отваря към света, да носи добавена стойност с преживявания и емоции. Наред с чистата наука, при нас обучителният процес върви по този начин, като една от причините за това е участието ни в много проекти по програма Еразъм+. Горда съм, че успяваме да печелим проекти, които да дават тази допълнителна стойност на възпитаниците ни. Те пък от своя страна влагат наистина много труд и ентусиазъм, за да бъдем на нивото и дори над нивото на партньорите ни от различните европейски държави.“ разказва директорът на гимназията Жаклин Мутафян- Нейчева.



Към момента АЕГ "Гео Милев“ работи по общо 4 проекта. Един от тях- DYLeng project е насочен към учители, чиито предмети не са свързани с чуждоезиково обучение и които имат затруднения в използването на английски език. Наскоро гимназията спечели и два нови и изключително интересни проекта- EcoPodcast и Follow me to Minecraft, с които ще подобри обучението и комуникацията на английски език, използвайки иновативни методологии и дигитални инструменти.