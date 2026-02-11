В дните от 9 до 13 февруари 2026 г. АЕГ "Гео Милев“- Бургас е домакин на международна среща по проекта "Лаборатория за активно учене“ (“Active Learning Lab" № 2024-1-BG01-KA122-SCH00024335), реализиран с подкрепата на програма Erasmus+. Tази визита е част от сътрудничество между България, Германия, Финландия и Испания, посветено на социалното приобщаване, културното многообразие, устойчивия начин на живот и дигиталните технологии в образованието — теми, които учениците изучават и преживяват в реална международна среда.Началото на мобилността бе дадено с публично отчитане на резултатите от проекта в присъствието на партньорите от Германия и Финландия, представители на РУО- Бургас и гости от бургаските институции и университети. Учениците представиха практически резултатите от работата си по китайски език и култура чрез традиционни танци, калиграфия, поезия и състезание по превод от китайски и японски на английски език и показаха не само какво знаят, а и колко уверено могат да го използват пред международна аудитория. Като доказателство, че активното учене може да върви ръка за ръка с развитието на разнообразни таланти, за гостите бе подготвена богата фоклорна програма и вдъхновяващи музикални изпълнения."Участието в подобни международни проекти дава на учениците много повече от езикови знания. То изгражда увереност, адаптивност и приемане на културното многообразие, насърчава работата в екип и умението наученото да се прилага в реални житейски ситуации. Това е учене с дългосрочна стойност — именно към такива трайни знания и умения са във фокуса на нашата образователна дейност в АЕГ "Гео Милев“, коментира старшият учител по английски език г-жа Татяна Шурелова, ръководител на проекта.Проектът насърчава съвместното и междукултурно учене, критичното мислене, езиковата осъзнатост и комуникационните умения чрез иновативни методи на преподаване и обмен на добри преподавателски и учебни практики в реална учебна среда (job shadowing). В рамките на инициативата ученици и преподаватели от АЕГ "Гео Милев“ участваха в мобилности в Gesamtschule Volksgarten, Германия, с фокус върху многообразието и социалното приобщаване, както и в Ranuan lukio, Финландия, където акцентът бе поставен върху екологичните практики и устойчивия начин на живот.Настоящата визита в Бургас естествено продължава тези теми чрез образователна и културна програма, която извежда ученето извън класната стая. Гостите се включиха в разходка из града под надслов "Градски съкровища: учене на езици чрез забележителности“, предстоят посещения на Атанасовското езеро, древния Несебър, Археологическия музей и Музея на солта в Поморие. В училището ще бъдат представени уроци по интегрирано обучение по съдържание и език (CLIL) и STEM, работилници по графичен дизайн и 3D моделиране, занимания по традиционни занаяти и демонстрации на преподаване на чужди езици чрез компютърната игра Minecraft. Като част от проекта предстои и гостуване при партньорите от Испания, където ще бъдат представени постигнатите резултати и ще продължи обменът на добри образователни практики в международна средаС домакинството си гимназията показва на практика какво се случва, когато ученици от различни държави общуват, обменят опит и работят заедно по общи теми. Проектът "Лаборатория за активно учене“ е в активната си фаза и ще приключи през май, като до момента вече са реализирани мобилности, обменени са добри практики и са представени конкретни образователни резултати пред международните партньори.