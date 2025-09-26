© виж галерията Кметът на Община Бургас Димитър Николов присъства на тържественото откриване на нов модерен СТЕМ център в АЕГ "Гео Милев“. Събитието бе символично свързано с отбелязването на Европейския ден на езиците, което подчертава европейската насоченост на училището и стремежа му към модерно и качествено образование.



СТЕМ центърът, който е изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост, е съобразен изцяло със спецификата на училището – "Биология и здравно образование“ и "Химия и опазване на околната среда“, а през последните години училището предлага и професионална подготовка по графичен дизайн.



Новият център включва две основни направления: "Природни науки“ – с фокус върху предметите "Биология и здравно образование“, "Химия и опазване на околната среда“, "Физика и астрономия“ и "Дизайн и 3D прототипиране“ – осигуряващ модерна технологична база за обучение по графичен дизайн и иновативни учебни практики.



СТЕМ центърът е изграден като многофункционално пространство, което позволява холистичен подход към обучението, трансфер на знания между различни предметни области и развитие на проектно-базирано обучение, включително с акцент върху чуждоезиковото развитие на учениците.



Кметът на Бургас Димитър Николов приветства ръководството и ученици за новата придобивка на учебното заведение и подчерта значимостта на подобни проекти за развитието на образованието в града.



Програмата на събитието включи музикално изпълнение на десетокласничката Александра Белчева и открит урок на тема "Създаване на пространство за устойчив начин на живот“, реализиран от екип от учители по природни науки, изкуства, графичен дизайн, математика и информационни технологии с активното участие на ученици от 11. клас.



Директорът на гимназията Жаклин Нейчева сподели, че новата СТЕМ среда е важна крачка по пътя на модерното европейско образование и доказателство за стремежа да се осигурят на ученици знания и умения, които ще им помогнат да се справят с предизвикателствата на съвременния свят.



С откриването на СТЕМ центъра АЕГ "Гео Милев“ затвърждава позицията си като иновативно училище, предлагащо качествено и съвременно образование, съчетаващо традиция, технологии и творчество.