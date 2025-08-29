ЗАРЕЖДАНЕ...
|АТВ-то от трагедията в Слънчев бряг вече е в НСлС
В началото на следващата седмица то ще бъде предоставено за експертиза на вещите лица по разследването. Те ще трябва да изследват техническата му изправност преди катастрофата.
На 21 август и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство по случая да се прехвърли към НСлС.
"Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора", аргументира решението си Сарафов.
