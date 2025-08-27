Новини
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
Автор: ИА Фокус 08:34
Бях изключително изненадана, че в пробата на Никола Бургазлиев беше открита марихуана – тетрахидроканабинол. Това заяви адвокат Галина Колева в "Тази сутрин“, която защитава 18-годишния младеж, който на 14 август в Слънчев бряг прегази петима души, качвайки се с АТВ на тротоара.

Националната следствена служба пое разследването на инцидента. 4-годишният Мартин, тежко ранен при инцидента, беше транспортиран в болница "Пирогов“ в София. Детето продължава да е в кома. 35-годишната Христина, майка на детето, остава в болницата в Бургас в изключително тежко и по думите на лекарите – "необратимо състояние“.

Тя е посетила веднага Никола Бургазлиев в ареста, който споделил, че не употребява наркотици.

"Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно. Отговорих му, че аз не мога да оспоря резултати на вещи лица, но мога да искам проверка на и втора експертиза“, обясни пред bTV Колева.

Адвокат Крум Цветаров е бил заедно с Бургазлиев, когато са му взети проби. По думите му това се е случило по желание на обвиняемия. "В нито един момент той не изрази някакво притеснение. Чакахме над 2 ч. да му вземат кръв и урина. В нито един момент той не сподели, че нещо го притеснява“, допълни той.

Адвокат Колева обясни какво ѝ е казал 18-годишния младеж за момента на удара: "След като е взел под наем тази въпросна процесна количка, в момента, в който е потеглил и е трябвало да слезе от тротоара, защото пунктът за наемане на колички е бил в насрещното движение – количката е друснала, след което той е загубил управление и възможността да я управлява. Каза, че педалът за газта е залепнал и спирачката не се е задействала. Всичко се е случило за 3 до 4 секунди“.

Относно факта, че родителите на момчето са полицаи, адвокатът коментира, че ги познава и са ѝ близки приятели. "Това са изключително свестни хора, държавни служители цял живот, дългогодишни служители на МВР. Двамата с честен труд са си изкарали всеки един лев. Нямат бизнеси или родители с бизнеси. Как биха могли да имат някакво влияние, това са едни спекулации“, допълни тя.  

Според нея дори и във втората експертиза да се окаже, че има тетрахидроканабинол, това пак не доказва умисъл на престъплението.

По отношение на пострадалите, Никола се надявал на чудо и те да се оправят, каза още адвокатът.



На всички вече стана ясно, че тези тестове въобще не показват дали си под въздействие или си пушил преди седмица, ако не и месец. За фалшивите позитивни то не бяха дядовци на амфети и бабички на хероин. Момчето най-вероятно, със чисто трезвена и празна глава, е претрепало тия хора. Сега прегазеното дете, ако оцелее, ще трябва да расте без майка. Въобще, манталитета на диагоналката ще затрие и малкото останали нормални хора в България.
Нищо не се споменава за отношението му към това че едно дете е в болнично легло, вместо да се радва на детството си. И за това, че една майка няма да бъде до детето си, когато то расте, изгражда се като личност, създава семейство.
таз адвокатка кърти мивки.Пунктът бил в насрещното движение-ама лельо пункта си е там.Ако на нашето лайненце му идва в насрещното да тръгне по посока на движението и да гледа къде може да направи обратен завой.Няма как нещо да ти е в насрещното движение,което е отстрани на пътя.И там леля е взела 20 -30 бонки да защитава лапенцето.Накрая като вземе 20 годишна присъда ще я качат в багажника и ще искат да връща.
0
 
 
Колко нагли хора има. г-жа Адвокатката да полежи малко с синчето... само не разбрах дали я е гледал с учучен поглед или влюбено. Противни хора.
