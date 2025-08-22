© Адвокатът на Никола Бургазлиев - Галина Колева Адвокатът на Никола Бургазлиев - Галина Колева, говори пред журналисти за състоянието на своя клиент след мелето в Слънчев бряг, предаде репортер на Burgas24.bg.



"Никола е изключително стресиран. Той е на 18 години, момче, което никога не е попадало в такава ситуация. Той казва "За мен животът е приключил, ако се установи, че съм виновен, искам хората да са добре". Това са думите му", заяви адвокатът на Никола Бургазлиев - Галина Колева, точно, след като съдът се събра на съвещание преди да определи новата му мярка "Задържане под стража".



"Той ми обясни, че буквално е скочил върху спирачката, но тя не е работила. Доколкото знам е назначена експертиза, но ние не сме се запознали нито с постановление за назначаване, нито с експертиза", добави юристът.



Галина Колева изрази недоумение защо все още момичето, за което стана ясно, че се е возило с Никола Бургазлиев в АТВ-то,не е разпитано.



