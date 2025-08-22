ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Адвокатът на Никола Бургазлиев: Каза ми "За мен животът е приключил, ако се установи, че съм виновен"
"Никола е изключително стресиран. Той е на 18 години, момче, което никога не е попадало в такава ситуация. Той казва "За мен животът е приключил, ако се установи, че съм виновен, искам хората да са добре". Това са думите му", заяви адвокатът на Никола Бургазлиев - Галина Колева, точно, след като съдът се събра на съвещание преди да определи новата му мярка "Задържане под стража".
"Той ми обясни, че буквално е скочил върху спирачката, но тя не е работила. Доколкото знам е назначена експертиза, но ние не сме се запознали нито с постановление за назначаване, нито с експертиза", добави юристът.
Галина Колева изрази недоумение защо все още момичето, за което стана ясно, че се е возило с Никола Бургазлиев в АТВ-то,не е разпитано.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Добрин Вътев представя сънувани пространства за 50-та си годишнин...
16:17 / 22.08.2025
Няма да си е у дома при мама и тате! Полицейският син влиза в аре...
15:38 / 22.08.2025
Какво каза полицейският син с АТВ-то пред съда?
15:01 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:34 / 22.08.2025
ДНК тест доказа, че Бургазлиев е дал пробата за наркотици, очаква...
14:12 / 22.08.2025
Роднина на пострадалите пита къде е момичето, което е било с Бург...
13:28 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета