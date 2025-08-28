© Burgas24.bg Адвокат Петър Димитров Петко Стефанов не е управител на фирмата, която предлага услугата парасейлинг на плажа в Несебър. Това категорично заяви неговият адвокат Петър Димитров, предаде репортер на Burgas24.bg.



Той отрече клиентът му да е прикривал каквито и да било документи, тъй като те се съхраняват при управителя на дружеството, какъвто той не е.



"Касае се за една изключително голяма трагедия - за едно починало дете. В хода на разследването ще се установят факти и обстоятелства, съотносими към случая. Не считам, че Петко Стефанов е човекът, който следва да понесе цялата отговорност по този случаи и въобще да понесе каквато и да било отговорност“, каза още адвокат Димитров. Той ще настоява за по-лека мярка за неотклонение спрямо Стефанов.



