54-годишен мъж от Айтос бе задържан от полицията, след като вилня по време на скандал на улицата, научиИнцидентът се разиграва вчера, а сигналът е получен около 08:30 ч. в Четвърто Районно управление - Бургас.Скандалът възниква на бул. "Захари Стоянов", при който лек автомобил засича пътя на товарен.Първоначално възниква словесен конфликт, който прераства във физическа саморазправа.Водачът на лекия автомобил, споменатият 54-годишен мъж, вади макетен нож и започва да го размахва пред лицето на пострадалия, бургазлия на 46 години, като му нанася порезни рани в областта на носа, лявата буза, по задната част на главата и тила.Пострадалият е откаран в "Шокова зала" на УМБАЛ – Бургас.След като получил медицинска помощ, е освободен за домашно лечение.Айтозлията е задържан за срок до 24 часа.По случая е образувано досъдебно производство.