Айтозлия опита да накълца лицето на 46-годишен мъж след скандал на пътя
©
Инцидентът се разиграва вчера, а сигналът е получен около 08:30 ч. в Четвърто Районно управление - Бургас.
Скандалът възниква на бул. "Захари Стоянов", при който лек автомобил засича пътя на товарен.
Първоначално възниква словесен конфликт, който прераства във физическа саморазправа.
Водачът на лекия автомобил, споменатият 54-годишен мъж, вади макетен нож и започва да го размахва пред лицето на пострадалия, бургазлия на 46 години, като му нанася порезни рани в областта на носа, лявата буза, по задната част на главата и тила.
Пострадалият е откаран в "Шокова зала" на УМБАЛ – Бургас.
След като получил медицинска помощ, е освободен за домашно лечение.
Айтозлията е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.
/
23.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.