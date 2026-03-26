54-годишен мъж от Айтос бе задържан от полицията, след като вилня по време на скандал на улицата, научи Burgas24.bg.

Инцидентът се разиграва вчера, а сигналът е получен около 08:30 ч. в Четвърто Районно управление - Бургас.

Скандалът възниква на бул. "Захари Стоянов", при който лек автомобил засича пътя на товарен.

Първоначално възниква словесен конфликт, който прераства във физическа саморазправа.

Водачът на лекия автомобил, споменатият 54-годишен мъж, вади макетен нож и започва да го размахва пред лицето на пострадалия, бургазлия на 46 години, като му нанася порезни рани в областта на носа, лявата буза, по задната част на главата и тила.  

Пострадалият е откаран в "Шокова зала" на УМБАЛ – Бургас.

След като получил медицинска помощ, е освободен за домашно лечение.

Айтозлията е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.