Вчера около 14:40 ч. служители от Четвърто районно управление – Бургас извършили проверка в частен апартамент, разположен в бл. 98 в ж.к. "Меден рудник“, обитаван от 43-годишен криминално проявен бургазлия. Там са намерени и иззети съоръжения и прекурсори, предназначени за производство на метамфетамин. Открито е и бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 10 грама и пет туби с бяло вещество – амфетамин, с общо тегло около 1 килограм.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Четвърто Районно управление – Бургас.