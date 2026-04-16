Община Приморско и УМБАЛ-Бургас организират акция по кръводаряване, видя Burgas24.bg.
Тя ще се проведе на 22 април от 9:00 до 13:00 часа в зала "Партер" в сградата на Общината.
Кръводарител може да бъде всеки човек на възраст между 18 и 65 години, който не е приемал лекарства в последните 48 часа. Важно е дарителите да не са гладни и добре отпочинали преди процедурата.
Целият процес, който включва попълване на въпросник, кратък медицински преглед и самото кръвовземане, отнема около 30-40 минути.
Количеството дарена кръв се възстановява от организма само за едно денонощие, а самата процедура стимулира обновяването на клетките и укрепва имунната система.
Съгласно Кодекса на труда, на всеки дарител се полагат два дни платен отпуск.
