Днес според християнския календар отбелязваме Архангелова (мъжка) задушница – ден на почит към паметта на починалите, както и ден на признателност към загиналите за България воини. Това е една от трите най-големи Задушници в църковния календарОбщоградското възпоминание ще започне от 10:00 часа пред Дом на покойника в Траурен парк – Бургас с изпълнение на траурна музика от Бургаския духов оркестър. От 10.30 часа ще бъде отслужена заупокойна молитва.По традиция от 11:00 часа ще бъдат положени цветя на паметни плочи на граждани на Бургас, подбрани на случаен принцип, с което се цели да бъде отдадена почит на знакови за града личности.От 11:30 часа на паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, пред Военния клуб, със заупокойна молитва и военен ритуал по полагане на венци и цветя ще бъде отдадена почит към офицерите и войниците от Българската армия, дали живота си за свободата на родината.На всички, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки, могат да се придвижат до Гробищен парк с помощта на градския транспорт.- линия 92 → Терминал Меден рудник – ул. “Въстаническа" – бул. “Захари Стоянов" – ул. “Ортото" – ул. “Босна" – ул. “Александър Георгиев Коджакафалията" – ул. “Петрова нива" – ул. “Апостол Войвода" – бул. “Захари Стоянов" – ул. “Спортна"– бул. “Иван Вазов" – бул. “Христо Ботев" – ул. “Одрин" – ул. “Струга" – ул. “Даме Груев" – ул. “Янко Комитов" – Терминал Славейков – Гробищен парк – Терминал СлавейковВАЖНО: Часовете, в които линия 92 обслужва спирка Гробищен парк в съботните дни са 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10.- линия Б1 → Терминал "Меден рудник“ – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Спортна" – Терминал "Юг“ – бул. "Христо Ботев" – "Александровска“ – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – "Велека“ – "Изгрев“, "Акве калиде“ – Терминал "Изгрев“→ Терминал "Изгрев“ – "Изгрев“, "Акве калиде“ – "Велека“ – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – "Александровска“ – бул. "Христо Ботев" – Терминал "Юг“ – ул. "Спортна" – бул. "Захари Стоянов" – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – Терминал "Меден рудник“- линия 11 → Терминал "Славейков“ – ул. "Проф. Якимов" – "Изгрев“, "Акве калиде“ – "Велека“ – "Лазур“, ул. "24-ти Пехотен черноморски полк" – бул. "Демокрация" – Ж.П. гара – бул. "Мария Луиза" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Янко Комитов" – Терминал "Славейков“- линия 12 → Терминал Славейков – ул. "Янко Комитов" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Мария Луиза" – Ж.П. гара – бул. "Демокрация" – "Лазур“ ул. "24-ти Пехотен черноморски полк" – "Велека“ – "Изгрев“, "Акве калиде“ – ул. "Проф. Якимов" – Терминал "Славейков“- линия 15 → Автогара "Юг“ – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Транспортна" – кв. "Сарафово“→ кв. "Сарафово“ – ул. "Транспортна" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – Автогара "Юг“- линия Б11 → Терминал "Меден рудник“ – ул. "Въстаническа" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Индустриална" – бул. "Иван Вазов" – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – ул. "Петко Задгорски" – Терминал "Изгрев“→ Терминал "Изгрев“ – ул. "Петко Задгорски" – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – ул. "Иван Вазов" – ул. "Индустриална" – ул. "Петко Задгорски" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Въстаническа" – Терминал "Меден рудник“.