Дирекция "Бюро по труда“ – Бургас, съвместно със Сдружение "Нов път“ и Сдружение "Верният настойник“, организира традиционната специализирана трудова борса в областта на хотелиерството, ресторантьорството и туризма. Събитието ще се проведе на 26 март 2026 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Гарнизонния военен клуб на ул. "Христо Ботев“ №30.Очаква се участие да вземат повече от 30 работодатели, сред които водещи представители на туристическия сектор в региона. Те ще представят свободни работни позиции и възможности за заетост през предстоящия туристически сезон.На трудовата борса гражданите ще имат възможност да се срещнат директно с работодатели, да получат информация за условията на труд и изискванията за различните позиции, както и да кандидатстват на място.Всички граждани на Бургас и региона, които търсят работа в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и туризма, са поканени да посетят събитието.Трудовата борса е част от усилията на институциите и партньорските организации да подпомогнат връзката между бизнеса и търсещите работа и да насърчат заетостта в един от ключовите икономически сектори за региона.