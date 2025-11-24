Акве Калиде, крепостта Русокастро и селище в Турция стават обща туристическа дестинация
© Община Камено
В нея ще се обединят три важни археологически обекта, намиращи се в областите Бургас и Къркларели. Това са праисторическото селище Ашагъпънар, античният и средновековен град Акве Калиде – Бургаски минерални бани, и крепост Русокастро. Петгодишният план ще предложи цялостна рамка за развитието, популяризирането и ефективното управление на трите обекта, като осигури тяхната устойчивост и предложи интригуващи преживявания за любителите на археологията и туристите. Част от плана е разработването на пътна карта за създаване на училище за експериментална археология, разположено в Акве Калиде.
Експертите обмениха опит и получиха насоки от д-р Милен Николов – директор на РИМ–Бургас, Красимира Костова – директор на ОИМ–Средец, и доц. д-р Димчо Момчилов – ръководител на археологическите проучвания в Акве Калиде.
Събитието беше открито в залата на бургаската етнографска експозиция от зам.-кмета на Община Бургас – Манол Тодоров, и зам.-кмета на Община Камено – Венцислав Ценов. Във втория ден експертите имаха възможност да посетят експозиционен и демонстрационен комплекс Акве Калиде и на място да се запознаят с напредъка в археологическите проучвания, които продължават и през месец ноември.
Срещата е част от дейностите по проект BGTR0200042 – EPACT – Exploring the Past: Experimental Archaeology as a Catalyst for Tourism and Growth "Изследване на миналото: Експерименталната археология като катализатор за туризъм и растеж“, финансиран от Европейския съюз по Програма Интеррег ИПП за трансгранично сътрудничество България–Турция. Водеща организация за изпълнението на тази дейност е Регионален исторически музей – Бургас (PP2). Партньори по проекта са Областна дирекция "Култура и туризъм“ Къркларели (LP), Регионален исторически музей – Бургас, Обществен образователен център "Къркларели Евлад-ъ Фатихан“ и Община Камено.
