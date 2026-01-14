Анкетьори тръгват в Бургаско
По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.
В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Карнобат, Китен, Несебър, Поморие, Средец, Царево, Черноморец, както и в селата: Гълъбец (община Поморие), Гюльовца (община Несебър), Детелина (община Карнобат), Добромир (община Руен), Пещерско (община Айтос), Равнец (община Бургас), Рожден (община Руен) и Черни връх (община Камено).
Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, ТСБ - Югоизток, отдел "Статистически изследвания - Бургас“ и при първото си посещение в домакинствата ще представят писмо от председателя на НСИ. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.
Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни.
Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз, както и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.
Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Бургас може да се получи на телефони 056/85 19 24 или 056/85 19 17 в Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел "Статистически изследвания - Бургас“.
Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят в сайта на НСИ, рубриката "Доходи, разходи и потребление на домакинствата“ и в Информационната система "Инфостат“.
