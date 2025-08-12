Новини
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
Автор: Екип Burgas24.bg 11:19
Паметникът на спасителите на бургаските евреи – издигнат преди десетина години от Центъра за еврейско-българско сътрудничество "Алеф" като вечен знак на признателност към достойни граждани на Бургас, които са защитавали и спасявали своите съседи по времето на Холокоста – бе брутално поруган.

Преди броени дни, на 8 август 2025 г., целият паметник бе обезобразен и облепен със стикери с лика на водача на пронацистките легионери в България преди 1944 г. – ген. Христо Луков. Стикерите са поставени така, че умишлено закриват надписите на паметника, потъпквайки неговото послание и паметта на спасителите.

Това е открит акт на антисемитизъм и ксенофобия, извършен нагло в центъра на града, на метри от сградата на Община Бургас. За съжаление дни наред стикерите по паметника все още стоят. Вярваме, че това е административен пропуск от страна на местната власт и управляващите града имат волята да защитават историческата памет, демократичните ценности и човешкото достойнство.

 

Паметникът е изграден от потомци на спасени евреи като жест на признателност към Бургас – град, който някога е бил символ на човечност и съпротива срещу нацистките престъпления. Днес този символ е оставен на произвола на вандали и неонацистки провокатори.

От "Алеф“ настояват Община Бургас да почисти паметника и да възстанови неговия достоен вид. Да бъде възстановено и подобрено специалното осветление и да бъде поставена камера за постоянно видеонаблюдение. Преди време осветлението бе умишлено премахнато – акт, който улесни подобни варварства. МВР и Прокуратурата да започнат незабавно разследване на този гнусен акт на поругаване и да установят както извършителите, така и евентуалните им подбудители.









