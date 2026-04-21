Частен имот горя вчера по обяд в Поморие, научи Burgas24.bg.
Сигналът е получен малко преди 15:30 ч. в Районното управление в града.
Пожарът е бил в бл. 11 на ул. "Солна".
Пламъците са потушени от един екип на пожарната.
Собственикът на имота, който по време на пожара е бил в апартамента, е прегледан от медицински екип, но няма сериозни наранявания.
Причините за инцидента, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.
