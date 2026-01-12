Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Мъж от Ахтопол бе арестуван от поморийската полиция за кражба на мъжко яке, в което е имало лични документи и портфейл със сумата от 680 евро, разбра Burgas24.bg.

Сигналът за деянието е получен малко преди полунощ вчера в в Районно управление - Поморие.

Потърпевш е 30-годишен мъж от града, а случаят се разиграва в местен бар.

В резултат на бързите полицейски действия е установен извършителят на деянието – това е 51-годишен мъж от Ахтопол.

Портфейлът е иззет и върнат на пострадалия.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.