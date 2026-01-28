Апаши задигнаха чанта с 1100 евро в Поморие, полицията бързо разкри кражбата
©
Вчера, малко преди 20:00 ч., в Районното управление в града е получено съобщение от 46 годишен помориец за това, че от лекия му автомобил е открадната чанта, в която е имало портфейл със сумата от 1 100 евро.
В резултат на бързите полицейски действия са установени извършителите на наглите действия.
Това са 46-годишен мъж от с. Руен и 54 годишна жена от Сливен, които направили пълни самопризнания.
Малко след това те върнали откраднатите вещи.
По случая е образувано бързо производство.
Още от категорията
/
Двама шофьори се надпреварваха кой да наруши закона повече, в крайна сметка направиха ПТП край Слънчев бряг
09:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Оставиха дилър на наркотици от Бургас зад решетките
17:31 / 27.01.2026
Шокиращи данни за фаталната катастрофа край Бургас! Единият шофьо...
16:01 / 27.01.2026
Общината иска от държавата зрителната зала и библиотеката на ДНА
13:17 / 27.01.2026
Купуват нов линеен ускорител за КОЦ - Бургас
10:52 / 27.01.2026
Официално: Бургас придоби терен за строеж на спортна зала в район...
10:27 / 27.01.2026
Кражбите на велосипеди в Бургас продължават
09:41 / 27.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.