Кражба на чанта с пари в Поморие бе светкавично разкрита от полицията, научи Burgas24.bg.Вчера, малко преди 20:00 ч., в Районното управление в града е получено съобщение от 46 годишен помориец за това, че от лекия му автомобил е открадната чанта, в която е имало портфейл със сумата от 1 100 евро.В резултат на бързите полицейски действия са установени извършителите на наглите действия.Това са 46-годишен мъж от с. Руен и 54 годишна жена от Сливен, които направили пълни самопризнания.Малко след това те върнали откраднатите вещи.По случая е образувано бързо производство.