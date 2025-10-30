Свирепият убиец от Бургас Станимир Рагевски ще прекара остатъка от живота си в килия. На свое заседание Апелативен съд - Бургас потвърди присъда на окръжния съд в морския град, с която на подсъдимия е наложено наказание "доживотен затвор без замяна“ за убийствата на брокерката Теодора Бахлова и на Юмер Мехмед.Делото пред Апелативен съд – Бургас бе образувано по жалба на защитника на подсъдимия. Искането е за отмяна на присъдата и за постановяване на нова, с която Рагевски да бъде признат за невинен по повдигнатите му обвинения.Становището на държавното обвинение е, че актът на първата инстанция е законосъобразен, обоснован и справедлив и следва да бъде потвърден. Частните обвинители също настояват апелативният съд да потвърди присъдата.В постановеното решение на Апелативен съд – Бургас, в рамките на над 130 страници, тричленният въззивен състав е направил обстоен анализ на всички факти и обстоятелства, свързани с извършените престъпления.Съдът е обсъдил доводите на страните и е извършил цялостна служебна проверка на обжалвания съдебен акт, внимателно е преценил цялата съвкупност от доказателства, която включва гласни, писмени и веществени доказателства и доказателствени средства, а също и експертни заключения.В решението си въззивната инстанция посочва, че не е констатирала допуснати нарушения на процесуалния или материалния закон, които да налагат отмяна или изменение на присъдата."Видът и размерът на наказанията са определени правилно при стриктно спазване на изискванията на НК, като наложените санкции са съразмерни на степента на обществена опасност на извършените престъпления и личността на дееца, както и напълно изпълняват целите на генералната и специалната превенция“, счита съдебния състав, който отхвърли жалбата като неоснователна и потвърди изцяло присъдата на окръжния съд.Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен касационен съд.След постановяване на съдебното решение, въззивният съд се произнесе с определение и по въпроса относно взетата спрямо Рагевски мярка за неотклонение. Съдът потвърди актуалната до момента мярка за неотклонение "задържане под стража“.Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.Повече за случая четете в нашата тема!