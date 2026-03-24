Вредите от употребата на наркотични вещества, методите, с които дилърите примамват подрастващите, както и наказателната отговорност, която непълнолетните носят за престъпления свързани с наркотици, бе в центъра на дискусия между апелативния прокурор на Бургас Любомир Петров, неговият заместник Йовита Григорова и ученици от СУ "Св. Св. Кирил и Методий“ в град Средец, видяЛекцията е продължение на станалата традиционна кампания на Апелативна прокуратура-Бургас, посветена на борбата срещу употребата и разпространението на наркотични вещества сред подрастващите.Тя бе проведена в залата на Общински детски комплекс в гр. Средец, а аудиторията наброяваше над 70 ученици.Пред тях прокурор Любомир Петров разясни какви са териториалният обхват, структурата и функциите на апелативната прокуратура. Той очерта и видовете престъпления и производства, по които прокурорите в нея са компетентни да се произнасят. Апелативният прокурор изненада учениците казвайки им, че през изминалата 2025 година оправдателните присъди по делата на всички прокурори от целия бургаски апелативен район е едва малко над 1 %, което е отличен резултат за една демократична правна система.Прокурор Петров посочи отделните видове престъпления, свързани с отглеждането, разпространението и държането на наркотичните вещества, както и определената от законодателя наказуемост по тях. Той посочи отделни примери на престъпления от този род от неговата дългогодишна кариера и обърна внимание на учениците, че след навършване на 14-годишна възраст те вече са наказателно отговорни.От своя страна, прокурор Йовита Григорова насочи вниманието на учениците към вредата от употребата на забранени субстанции, настъпваща в организма след кратковременния ефект на опиянение. Тя акцентира върху вредата от използване на вейпове, в които дилърите поставят синтетичен наркотик. Тя добави, че в производството на синтетичните наркотици се използват отрова за гризачи и различни видове препарати за почистване, които вредят на употребилите ги.Прокурор Григорова обърна внимание на учениците да внимават с дилърите на наркотици, които стават все по-изобретателни и могат да им представят забранените субстанции, като нещо интригуващо, но крайната цел на всеки дилър е единствено финансова облага.В оформилата се спонтанна дискусия между подрастващи и прокурори, учениците отправиха въпроси за начините за установяване на наличие на забранени вещества в организма на водач, управляващ МПС. Магистратите разясниха процедурите и подчертаха, че шофирането след употреба на наркотици би довело до присъда и отнемане на превозното средство в полза на държавата, глоби и лишаване от възможност за управление на МПС. Прокурорите откроиха престъпленията свързани с контрабанда на наркотични вещества, като изключително тежко наказуеми според българското законодателство.Учениците проявиха интерес и към най-честите съпътстващи престъпления, извършвани от наркозависимите. Прокурорите отговориха, че това са най-често кражби, грабежи, а има и отделни случаи, в които се е стигало до убийства.