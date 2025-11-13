Сподели close
Делото се разследва изключително интензивно и всъщност разследването е започнало само преди около 6 дни. Така че за този кратък период от време е събрана една доказателствена съвкупност, която е доста солидна основа за повдигането на обвинение за две тежки умишлени престъпления, подчертавани умишлени. Това каза пред журналисти прокурор Йовита Григорова преди начало на заседанието на Апелативен съд – Бургас, на което ще се определи мярката за неотклонение на румънеца Стате Чиприян, обвинен за тежката катастрофа край езерото Вая, при която загинаха шестима мигранти, предаде репортер на Burgas24.bg.

Първото от обвиненията е за престъпление против реда на управление,  а второто по транспорт. И двете са квалифицирани от прокуратурата като умишлени деяния.

"Множество са квалифициращите деяния в двата случая,  като най-тежкото наказание, което законът е предвидил, в особено тежки случаи, е от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.  В този смисъл, предвид като високата степенна обществена опасност, становището на прокуратурата е еднозначно  - както пред Окръжният съд -  с искане за определение на мярка задържане под стража, така и към настоящия момент, пред Апелативен съд, това ще бъде становището и на прокуратурата“, допълни Григорова.