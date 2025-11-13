Апелативният съд решава за румънеца, обвинен за смъртта на шестима мигранти в Бургас
Първото от обвиненията е за престъпление против реда на управление, а второто по транспорт. И двете са квалифицирани от прокуратурата като умишлени деяния.
"Множество са квалифициращите деяния в двата случая, като най-тежкото наказание, което законът е предвидил, в особено тежки случаи, е от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. В този смисъл, предвид като високата степенна обществена опасност, становището на прокуратурата е еднозначно - както пред Окръжният съд - с искане за определение на мярка задържане под стража, така и към настоящия момент, пред Апелативен съд, това ще бъде становището и на прокуратурата“, допълни Григорова.
