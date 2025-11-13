Апелативният съд в Бургас ще гледа мярката на румънеца Стате Чиприян, обвинен за тежката катастрофа край езерото Вая, при която загинаха шестима мигранти, научиТова ще се случи малко по-късно днес, в 14:00 ч.Наскоро Окръжният съд в морския град постанови на 26-годишния мъж мярка за неотклонение "Задържане под стража".За престъплението, в което е обвинен, го грозят между 10 и 15 години затвор.Според прокуратурата Чиприян е действал като "муле" - транспортирал е мигранти срещу заплащане. Той е трябвало да получи по 1250 евро на човек, за да ги закара до София, докато самите мигранти са платили по 5500 евро на посредник в Истанбул.