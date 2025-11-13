Апелативният съд в Бургас гледа мярката на румънеца, арестуван за катастрофата с мигранти край езерото Вая
©
Това ще се случи малко по-късно днес, в 14:00 ч.
Наскоро Окръжният съд в морския град постанови на 26-годишния мъж мярка за неотклонение "Задържане под стража".
За престъплението, в което е обвинен, го грозят между 10 и 15 години затвор.
Според прокуратурата Чиприян е действал като "муле" - транспортирал е мигранти срещу заплащане. Той е трябвало да получи по 1250 евро на човек, за да ги закара до София, докато самите мигранти са платили по 5500 евро на посредник в Истанбул.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Маратоните в Бургас без затваряне на улици: Предложиха нови трасе...
17:28 / 12.11.2025
Полицаи се натъкнаха на "съкровищница" в Просеник
17:13 / 12.11.2025
Затварят за движение улица в "Изгрев"
16:51 / 12.11.2025
Затварят улица в ж.к. "Зорница" за близо две седмици от утре
14:33 / 12.11.2025
Какво се случва до Часовника?
13:24 / 12.11.2025
Кражба на паркинга на "Мосю Бриколаж" в Бургас
10:12 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.