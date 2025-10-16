ЗАРЕЖДАНЕ...
"Арена Бургас" приема първия турнир от Sanda World Cup извън Китай
SANDA PRO FIGHT е отдавна замислян проект на Световната Ушу Федерация, на която член на управителния съвет е бургазлията Стефан Колев. Той е и вицепрезидент на Европейската федерация и президент на Българската ушу федерация, заради което от китайската централа са гласували доверие за реализация на професионалния проект.
До момента в историята на санда са провеждани 10 пъти турнири от поредицата Sanda World Cup, но до момента професионален турнир не е напускал пределите на Китай.
Във водещата битка на вечерта зрителите ще видят Богдан Стойка, чието име е добре познато сред феновете на GLORY. 100-килограмовият румънец е многократен световен шампион по санда. Опонент на техничния боец е Даниел Дьорер от Германия, многократен шампион по кикбокс, муай тай, ММА и бокс. Предизвикателство за двамата е да се срещат по правилата на санда.
Правилникът на санда, чиито двубои се играят на подиум 8/8м включват богат арсенал от удари, кикове и хвърляне, но не позволява клинчове и удари с лакти. Двубоят противопоставя бойци, които могат да избутват опонента си от подиума, като тук освен техника и сила е нужна и значителна бързина.
В момента и двамата бойци са на лагер в Тайланд като се очаква да пристигнат в Бургас на 14 ноември за официалния кантар преди двубоите.
