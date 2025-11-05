Вчера, около 12:00 ч. на паркинга на магазин "Т-Маркет“ в Карнобат, за проверка е спрян 40-годишен карнобатлия. Полицаите намерили и иззели две шишенца с жълто-кафява течност, пълнител за електронна цигара с подобна течност и електронно устройство за пушене – вейп, с поставен пълнител, съдържащ гъста кафяво - жълта течност.По данни на 40-годишния мъж веществото било CBD, извлечено по химичен път от конопени растения. Карнобатлията е задържан за срок до 24 часа.Работата по случая продължава.