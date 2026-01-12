В събота на бургаската улица "Сан Стефано“, в близост до закусвалня "Зия“, служители от Второ районно управление - Бургас спрели за проверка 33-годишен криминално проявен мъж от Българово. Той изхвърлил на земята пликче с бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 5 грама.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.