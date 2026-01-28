Вчера около 15:00 ч. в близост до поморийския хотел "Сънсет Ресорт“ служители от Районно управление – Поморие извършили проверка на 21-годишна криминално проявена и осъждана бургазлийка. Полицаите намерили и иззели от обитавания от нея имот в Поморие саморъчно свита цигара, четири фаса със суха зелена тревна маса и съцветия суха зелена тревна маса, реагирали на канабис, с тегло около 4 грама.Открити са още бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло 1 г и 12 флакона с гъста течност - метамфетамин и екстази.Бургазлийката е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.