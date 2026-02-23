В петък около 08:10 ч. във Второ районно управление – Бургас е получено съобщение за кражба на монетник със сумата от около 30 евро от вендинг кафе-машина, закрепена на фасадата на бл. 182 в ж.к. "Славейков“, собственост на 63-годишен бургазлия.В резултат на бързите полицейски действия са задържани двама криминално проявени братя от Бургас - на 23 и 26 години, които направили пълни самопризнания.Работата по случая продължава.