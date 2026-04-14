Двама души са задържани през почивните дни в Бургас и Карнобат за престъпления против политическите права на гражданите. Те вече са привлечени като обвиняеми от прокуратурата И ги заплашва наказание от 1 до 6 години затвор и глоба до 10 хил. евро. Двамата са с мярка "домашен арест“. Това обявиха на брифинг прокурор Мария Маркова и директорът на ОДМВР – Бургас старши комисар Николай Ненков. предаде репортер на Burgas24.bg.

Установено е, че двамата са имали намерение да купуват гласове за една и съща политическа партия срещу 50 евро. У тях обаче не са открити пари.

Комисар Николай Ненков обяви, че от началото на предизборната кампания са получени 261 сигнала, от които са образувани 208 преписки и 43 досъдебни производства. За същия период са задържани 55 души. Съставени са 315 протокола за предупреждение. Иззети са около 105 хил. евро. Забелязва се повишаване на броя на сигналите, подадени от граждани.

