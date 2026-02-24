55-годишен бургазлия бе арестуван от полицията заради кражби в района на вилна зона "Каптажа" край кв. "Ветрен", научиМъжът е криминално проявен.Първата кражба е от последния ден на януари т.г. като са задигнати електрически инструменти, рутер за интернет, туристическка газова бутилка и хранителни продукти на стойност около 500 евро.Вторият набег на крадеца е седмица по-късно, като незаконно са присвоени родопско одеяло, два чифта панталони, меден казан и медни проводници с тегло около 5-6 кг. Стойността на задигнатото е към 200 евро.Задържаният направил пълни самопризнания и върнал откраднатите вещи.Работата по случаите продължава.