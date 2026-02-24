Арестуваха сериен крадец, тормозил района на в.з. "Каптажа"
©
Мъжът е криминално проявен.
Първата кражба е от последния ден на януари т.г. като са задигнати електрически инструменти, рутер за интернет, туристическка газова бутилка и хранителни продукти на стойност около 500 евро.
Вторият набег на крадеца е седмица по-късно, като незаконно са присвоени родопско одеяло, два чифта панталони, меден казан и медни проводници с тегло около 5-6 кг. Стойността на задигнатото е към 200 евро.
Задържаният направил пълни самопризнания и върнал откраднатите вещи.
Работата по случаите продължава.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.