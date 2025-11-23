Арестуваха шофьор без книжка в Бургас, карал колата си със свалени номера
© БТВ
По информация на bTV водачът е спрян край Созопол, като е установено, че шофира без книжка. Униформените свалят номерата на автомобила му.
Мъжът обаче решава да прибере колата на собствен ход без номера. Следва опит за ново спиране от патрул на полицията в района на временен пропускателен пункт в Бургас, но безуспешно.
След подаден сигнал екипи на "Гранична полиция“ успяват да спрат водача на кръстовището до стадион "Черноморец“ - същото, на което преди няколко седмици беше разпъната полицейска лента с шипове в опит да се спре шофьорът, превозващ девет мигранти в лек автомобил.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Двойни температурни разлики бяха регистрирани днес, ето градусите...
15:05 / 22.11.2025
Супер време в Бургас
09:15 / 22.11.2025
Ще ремонтират ли тази бургаска улица?
17:29 / 21.11.2025
Чудесни новини от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"
17:15 / 21.11.2025
В УМБАЛ Бургас разсеяха чести заблуди и грешки
16:31 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.