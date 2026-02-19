Сподели close
56-годишна украинка е арестувана от полицията в бургаския кв. "Сарафово" за притежание на растения марихуана, научи Burgas24.bg.

Жената пребивава у нас с временна закрила.

Вчера около 15:00 ч. служителни на "Криминална полиция" при ОДМВР - Бургас извършили проверка в апартамента, обитаван от чужденката.

Там униформените се натъкнали на седем саксии с растения с различна височина. 

Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на жената продължава.