Днес в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас ще бъде отслужена Архиерейска Василиева св. Литургия.Преди Литургията ще бъде изнесен за поклонение Честния и Животворящ Кръст Господен.В храма се пази частица от св. Кръст Господен, която също ще бъде изнесена за поклонение.Богослужението ще бъде възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.Начало на Литургията е от 09:00 ч.