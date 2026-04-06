В Катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий“ ще бъдат отслужени архиерейски богослужения през Страстната седмица и в дните на Светлото Христово Възкресение. Вярващите са поканени молитвено да съпреживеят спасителните събития от последните дни на земния живот на Господ Иисус Христос и Неговото славно Възкресение.
06.04.2026 г. – Велики понеделник Катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас. 17:30 ч. Последование на Жениха.
07.04.2026 г. – Велики вторник - Катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас. 17:30 ч. Последование на Жениха.
09.04.2026 г. - Велики четвъртък - Катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас. 17:30 ч. Последование на 12-те Евангелия на Христовите страдания.
10.04.2026 г. – Велики петък - Катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас. 17:30 ч. Опело Христово.
11.04.2026 г. – Велика събота - Катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас. 23:30 ч. Пасхално богослужение.
