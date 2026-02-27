Арсений ще възглави богослужението в първата неделя на Великия пост в Бургас
Богослужението ще започне в 9:00 часа и ще бъде възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.
Непосредствено след светата Литургия, около 11:00 часа, ще бъде отслужен специален чин с молебен за Неделя Православна, а в 11:30 часа ще се състои и литийно шествие около храма.
За благословение на вярващите в храма ще бъдат донесени чудотворни икони и свети мощи от цялата епархия, което ще придаде особена духовна тържественост на празничния ден.
В края на богослужението митрополит Арсений ще подари Библия на всички присъстващи като благослов и духовен дар в началото на Великия пост.
