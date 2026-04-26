109 розови фламинги ще бъдат разположени на пътния възел Сарафово за старта на италианската колоездачна обиколка Джиро Д'Италия в Бургас. Птиците не са избрани само заради своята красота. Те са част от съвременния облик на Бургас. През последните години те откриха дом в Атанасовското езеро – място, където природата е в баланс, а животът се развива в хармония. Необичайната арт инсталация свързва природата и спорта в едно, разказа пред БНР Бургас авторът на проекта – художникът Георги Андонов.

Такова състезание е голямо събитие за Бургас. То ще стартира на 8 май от България, като ще има още два етапа на родна земя - на 9 и 10 май. И тъй като ще се гледа от близо 200 милиона от целия свят, преминавайки през това място хеликоптерът ще заснеме този символ на града.

Числото 109 също не е случайно, то отбелязва 109-та годишната история на Джиро Д'Италия, уточни Георги Андонов.

Другият проект, свързан със състезанието ще бъде опаковането на пасарелката на "Трапезица" в Бургас в розов плат, по примера на Кристо.

През април 2023 година за първи път в историята на България на територията на страната е забелязано гнездящо розово фламинго, съобщиха от Българско дружество за защита на птиците. Мястото е Атанасовското езеро в Бургас. Тогава се е сформирала колония от около 600 индивида, които постепенно се увеличават.