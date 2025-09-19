ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атака на полицията в "Победа"! Има много арестувани!
В къща на ул. "Опълченска", обитаван от 43-годишен криминално проявен бургазлия, е намерено и иззето кристалообразно вещество с приблизително тегло 10 грама - метамфетамин, електронна везна и множество найлонови пликчета. В хода на процесуално-следствените действия от жилището са иззети и множество банкноти с различна номинална стойност в общ размер на около 28 000 лева. Задържани са собственикът на жилището – 43-годишен криминална проявен бургазлия, жена му и двамата му сина. Burgas24.bg припомня, че същото семейство бе задържано през май тази година, когато бяха иззети близо 100 г метамфетамин и голяма парична сума.
Полицейските служители проверили и още две жилища в кв. "Победа", обитавани от двама криминално проявени братя. В едното от тях, разположено на ул. "Владислав", са намерени и иззети суха тревна маса – марихуана, електронна везна и найлонови пликчета. На място са задържани обитателя на жилището – 24-годишен бургазлия и 26-годишния му брат.
Акцията е извършена от служители на отдел "Криминална полиция" към ОДМВР Бургас, сектор "Специални тактически действия" и Първо Районно управление – Бургас.
