© За всички ентусиасти и любители на приключения Атанасовското езеро отправя ново предизвикателство – "Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО“. Проектът е на Българска фондация Биоразнообразие и започва в Атанасовско езеро край Бургас, което е пример за опазена природа (резерват, защитена местност, Натура 2000 зона), в рамките на интензивна градска среда. Това е мястото в България с най-много птици – 333 вида, но и с нестихващ интерес за застрояване на крайбрежните територии.



"Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО" цели по нов и иновативен начин, чрез търсене на тайници със съкровища от загадки и образователни елементи, да популяризира соленото Атанасовско езеро край Бургас, като въвлече, ангажира и информира нови хора за тази ценна природна територия, влиянието на климата и проблемите с нейното опазване.



Екипът на проекта вече обиколи езерото и подбра подходящи места, където да се поставят съкровищата. "Това място е наистина забележително. Започва буквално от град Бургас и продължава като изцяло дива територия. Търсенето на съкровища ще бъде приключение с интересни наблюдения. Всяко едно съкровище ще е под формата на тайник (сливаш се с природата или невидим на пръв поглед) и местоположението му ще бъде описано върху специално проектирана карта на езерото. На всяка локация, забавни загадки ще образоват търсачите за важността от опазване на тази природна територия и ефекта на климатичните промени и прекомерната урбанизация.“ – споделя координаторът на проекта Петър Ванев от БФБ.



Инициативата цели да привлече 500 нови посетители на Атанасовско езеро през активния летен сезон. Веднъж осъществен, проектът ще може да се мултиплицира в района на другите две бургаски езера Вая и Мандра. Всички локации на тайници ще бъдат качени в световната платформа "GeoCaching“, което ще привлече чуждестранни посетители. Следете нашият сайт - www.bbf.biodiversity.bg за подробности и ви очакваме лятото в Бургас, да учим и да се забавляваме в розовото Атанасовско езеро.



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на VIVACOM Fund по съвместна дейност с проект GAME ON: Don’t let climate change end the game! и програма DEAR на Европейската комисия.